INCIDENTE MORTALE A CATANIA: PERDE LA VITA 26ENNE, MOLTO CONOSCIUTO IN CITTÀ PER AVER GESTITO UN’ATTIVITÀ A PATERNÒ

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Francesco Pulvirenti, 26 anni, motociclista originario di Misterbianco e molto conosciuto nella comunità di Paternò. Francesco aveva lavorato per oltre dieci anni in città, gestendo fino a poco tempo fa un’attività commerciale situata in viale dei Platani, chiusa di recente a causa delle difficoltà economiche.

La tragedia è avvenuta nella notte, lungo la circumvallazione di Catania in direzione Ognina, intorno alle 2 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, Francesco avrebbe perso il controllo della sua moto dopo un impatto con un’auto, venendo sbalzato violentemente sull’asfalto. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Le autorità stanno ancora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, con l’obiettivo di chiarire le cause dello scontro fatale.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità locale.

Numerosi messaggi di cordoglio e incredulità sono apparsi sui social, dove amici e conoscenti hanno ricordato Francesco come un ragazzo solare e determinato, sempre pronto ad affrontare le sfide della vita. Tra i messaggi più toccanti, quello di Daniele: "Ciao cori bonu resterai sempre nel mio cuore, ciao vita miaaaaaaaaaaa."

A Paternò, dove aveva trascorso gran parte della sua carriera lavorativa, Francesco resterà nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo carattere e la sua dedizione.

Le indagini continuano, e la comunità attende ulteriori sviluppi per comprendere meglio le circostanze che hanno portato alla prematura scomparsa di un giovane che ha lasciato un grande vuoto.