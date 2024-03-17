INCIDENTE MORTALE A SANTA VENERINA. AUTO CONTRO MURO, GIUSEPPE MUORE A 34 ANNI

L'Associazione Vittime della Strada insieme a Sicilia Risvegli ODV, con profondo dolore, annuncia la prematura scomparsa di Giuseppe Rapisarda, 34 anni, in seguito a un tragico incidente stradale avve...

L'Associazione Vittime della Strada insieme a Sicilia Risvegli ODV, con profondo dolore, annuncia la prematura scomparsa di Giuseppe Rapisarda, 34 anni, in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera a Santa Venerina, sulla Via Provinciale, a pochi passi dalla sua abitazione.

Rapisarda, a bordo di una Golf, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare, finendo contro un muro. Il giovane lavorava presso la ditta Operation di Catania dal 2018, ricoprendo il ruolo di capo furgone e responsabile del trasporto e montaggio di mobili per Mondo Convenienza.

Con urgenza, l'Associazione Vittime della Strada richiede un incontro immediato con i vertici della Regione Sicilia e i Sindaci di Catania e della provincia. Si alza così la voce contro il persistere di tragedie simili, chiedendo azioni concrete per porre fine alla piaga degli incidenti stradali, spesso causati anche dall'incuria delle istituzioni.

Sconvolta dal dolore, l'ODV esprime il più sincero cordoglio e solidarietà alla famiglia Rapisarda, ai parenti e agli amici per la perdita irreparabile di Giuseppe, un giovane la cui vita è stata spezzata tragicamente.