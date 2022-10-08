INCIDENTE MORTALE IERI SERA A PEDARA: MUORE CENTAURO

Grave incidente stradale nella serata di ieri, 07 Ottobre 2022 a Pedara.Intorno alle ore 20, il 52enne Alfio Presti a bordo di un Benelli 250, mentre percorreva la via delle Ginestre, per cause al vag...

Grave incidente stradale nella serata di ieri, 07 Ottobre 2022 a Pedara.

Intorno alle ore 20, il 52enne Alfio Presti a bordo di un Benelli 250, mentre percorreva la via delle Ginestre, per cause al vaglio da parte dell'autorità, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, una pattuglia dei vigili urbani ed i Carabinieri. Ma nonostante diversi tentativi, i soccorsi non sono riusciti a salvarlo, tentando più volte di rianimarlo, ma alla fine hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi per verificare la dinamica dell’incidente e secondo una prima ricostruzione, si tratta di incidente autonomo, e si presume che non ci siano altri veicoli coinvolti.

La strada è rimasta bloccata per l’intera durata delle operazioni di intervento creando disagi alla circolazione nel tratto interessato.