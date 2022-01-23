INCIDENTE MORTALE IERI SERA A TREMESTIERI ETNEO, SCONTRO FRA UN'AUTO E UNA MOTO, MUORE 35ENNE

Un’altra vittima della strada in provincia di Catania.Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, 22 gennaio 2022, a Tremestieri Etneo.Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato...

Un’altra vittima della strada in provincia di Catania.

Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, 22 gennaio 2022, a Tremestieri Etneo.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Fiat Multipla ed una moto Honda di grossa cilindrata.

Ad avere la peggio il centauro che nel violento impatto ha perso la vita, i soccorritori, giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso

A perdere la vita il 35 enne, Orazio Intravaia del luogo.

Cordoglio arriva da primo cittadino di Tremestieri, Santi Rando: “Tragico risveglio stamattina per il nostro paese per la sopraggiunta notizia della morte del giovane centauro Orazio Intravaia, di 35 anni, nostro concittadino, avvenuta ieri notte a causa di un incidente stradale. Uno sconto frontale con un’ auto, avvenuto per cause ancora da accertare, ha drammaticamente strappato alla vita il giovane. Ci stringiamo con partecipazione al dolore della famiglia e di tutti gli amici di Orazio”, ha scritto il primo cittadino su fb.