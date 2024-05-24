INCIDENTE MORTALE IERI SERA SULLA SP 102I TRA PATERNÒ E SFERRO, LA VITTIMA È UN 65ENNE

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, 23 maggio 2024, sulla Strada Provinciale 102I, che collega Paternò a Sferro. La vittima è Giuseppe Cavallaro, di 65 anni resid...

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, 23 maggio 2024, sulla Strada Provinciale 102I, che collega Paternò a Sferro. La vittima è Giuseppe Cavallaro, di 65 anni residente a Paternò.

L’uomo stava percorrendo la provinciale a bordo della sua Fiat Multipla quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime informazioni, l'auto si è ribaltata più volte e l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata raccapricciante.

Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, i medici giunti immediatamente sul luogo dell'incidente hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze, i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.