INCIDENTE MORTALE IN AUTOSTRADA, DUE INDAGATI PER OMICIDIO STRADALE

Due persone sono indagate per l’incidente costato la vita alla 39enne Irene Sauro, consigliere comunale di Augusta. Si tratta del compagno della donna, alla guida della Mercedes su cui viaggiava insieme alla sfortunata donna, e dell’autosta del camion con cui è avvenuto lo scontro.

L’ipotesi per cui si muove la Procura di Siracusa è omicidio stradale.

L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto, attraverso il quale la Procura potrà eseguire quegli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto in autostrada, in prossimità dello svincolo di Carlentini, dove si è verificato l’impatto tra i due mezzi.

Ieri mattina, intanto, nella chiesa Madre di Leonforte, paese di origine della trentanovenne, si sono celebrati i funerali della vittima.