INCIDENTE MORTALE IN VIA MONGIBELLO
FLASH
Un gravissimo incidente si è verificato poco fa, poco dopo le ore 13 in via Mongibello sulla strada che da Paternò porta a Ragalna, nei pressi dello svincolo Currone.
Per causa in via d'accertamento si sono scontrati un Fiat Doblò ed una vespa.
A perdere la vita un ragazzo di 17 anni E.C le iniziali.
Sul posto i sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatare il decesso e la Polizia Locale di Paternò, ed i Carabinieri per eseguire tutti i rilievi del caso .
Al momento la strada è chiusa al traffico
In Aggiornamento