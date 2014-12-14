Incidente mortale in via Vittorio Emanuele: muore 51enne paternese

95047.it L’incidente è accaduto alle 15.30. Il 51enne Carmelo Orto era in sella la sua motocicletta, una Honda RX 1000, quando ha finito - forse a causa della velocità sostenuta - col colpire uno dei...

95047.it L’incidente è accaduto alle 15.30. Il 51enne Carmelo Orto era in sella la sua motocicletta, una Honda RX 1000, quando ha finito - forse a causa della velocità sostenuta - col colpire uno dei sostegni dell’arredo urbano piazzato lungo la parte bassa di via Vittorio Emanuele. La sua gamba ha finito con l’urtare uno dei sostegni ed a quel punto la moto è come impazzita andando a terminare 30 metri oltre il punto dell’impatto. Il corpo di Carmelo Orto, che indossava regolarmente il casco, è finito con lo sbalzare a terra con estrema violenza. Per lui, purtroppo, non c’è stato assolutamente nulla da fare. Inutili i soccorsi che gli sono stati prestati con il personale medico del 118 che si è precipitato sul posto.

Ad eseguire i rilievi i carabinieri della Compagnia di piazza della Regione che stanno conducendo le indagini: con loro anche gli agenti della polizia municipale.