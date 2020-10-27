INCIDENTE MORTALE IN VIALE MEDITERRANEO, PERDE LA VITA UN CENTAURO

FLASHUn Incidente mortale si è verificato questa sera in viale Mediterraneo in direzione San Gregorio.Dalle notizie in nostro possesso, pare che un motociclista abbia perso, per cause ancora non note,...

FLASH

Un Incidente mortale si è verificato questa sera in viale Mediterraneo in direzione San Gregorio.

Dalle notizie in nostro possesso, pare che un motociclista abbia perso, per cause ancora non note, il controllo del proprio mezzo andando a sbattere violentemente contro il guard rail perdendo così la vita. A nulla è valso l'immediato intervento dei sanitari del 118 che non sono riusciti a salvare la vita

Al momento non si conoscono le generalità del centauro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto fare nient'altro che constatare il decesso e gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi di rito e della gestione della viabilità.

Al momento il traffico è congestionato con lunghe file in direzione svincolo San Gregorio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO