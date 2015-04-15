Incidente mortale lungo la strada di contrada Schettino

Lo scontro ha coinvolto tre automobili (FOTO VIDEO STAR)

95047.it Sciagura lungo la vecchia Statale 121: la strada che collega Paternò ad Adrano. il bilancio è pesantissimo: 1 morto ed almeno 4 feriti (non in pericolo di morte). E’ accaduto tutto attorno alle 8 di questa mattina quando la Opel Corsa condotta da un 32enne ha invaso, all’altezza di una curva, la corsia opposta della carreggiata andando a centrare in pieno una Renault Twingo a bordo della quale c’era il 75enne di Centuripe, Prospero Savoca, che era in auto assieme alla moglie ed alla nipote. Dal violento impatto, l’auto è stata scaraventata sopra un muretto finendo la propria corsa all’interno di un fondo privato in contrada Scirfi a Biancavilla. La tragedia è avvenuta al limite del territorio con Santa Maria di Licodia. Nell’incidente è stata coinvolta un’altra Opel Corsa con alla guida una donna residente a Catania.

Sembrerebbe, secondo il racconto dei testimoni oculari, che il 32enne stesse armeggiando con il telefono cellulare prima di provocare l’impatto.

Sul posto, il personale medico del 118 con l’elisoccorso che ha trasportato la moglie della vittima in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Per i rilievi, i carabinieri ed i vigili urbani di Biancavilla e Santa Maria di Licodia.