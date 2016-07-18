Incidente mortale: muore 42enne

E’ accaduto questa sera sulla Circonvallazione di Catania

Un uomo di 42 è morto questa sera a seguito di un incidente autonomo avvenuto lungo la Circonvallazione di Catania, all'altezza di viale Bolano in direzione Misterbianco. La vittima ha perso la vita a seguito del violento trauma cranico riportato dopo essere stato sbalzato dallo scooter Tmax sul quale era in sella. La dinamica è al vaglio degli agenti di Polizia municipale giunti sul posto. Sul luogo della tragedia si sono portate anche due ambulanze: l'arrivo dei soccorsi è stato, però, inutile.