INCIDENTE MORTALE NEI PRESSI DI ETNAPOLIS
A cura di Redazione
10 settembre 2018 20:50
Ultimora. Incidente mortale nei pressi del rifornimento Esso - Etnapolis direzione Paternò. Non si conosce, ancora, la dinamica dell'accaduto. Sul posto: i carabinieri, vigili e le ambulanze.
Traffico rallentato e lunghissime code
