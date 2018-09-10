95047

INCIDENTE MORTALE NEI PRESSI DI ETNAPOLIS

Ultimora. Incidente mortale nei pressi del rifornimento Esso - Etnapolis direzione Paternò. Non si conosce, ancora, la dinamica dell'accaduto. Sul posto: i carabinieri, vigili e le ambulanze.Traffico...

10 settembre 2018 20:50
Traffico rallentato e lunghissime code

