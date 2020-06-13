INCIDENTE MORTALE NEI PRESSI DI SCHETTINO

mortale questo pomeriggio, intorno alle ore 18, sulla vecchia SS121 nel tratto compreso tra Schettino e Santa Maria di Licodia. Per cause ancora in via di accertamento, ha perso l...

Incidente mortale questo pomeriggio, intorno alle ore 18, sulla vecchia SS121 nel tratto compreso tra Schettino e Santa Maria di Licodia. Per cause ancora in via di accertamento, ha perso la vita un centauro G.B 51enne di Paternò, a causa del violento impatto contro un automobile. Non si conosce al momento la dinamica.

Sotto shock il conducente dell’auto, che è soccorso e trasportato al Pronto Soccorso di Paternò per le cure del caso.

Sul posto è intervenuto l'eliambulanza, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per la vittima. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e una pattuglia della Guardia di Finanza

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo.