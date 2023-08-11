INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE A BIANCAVILLA. A PERDERE LA VITA UN 20ENNE

Si chiamava Vincenzo Tomasello e con la sua moto si è scontrato contro l’auto guidata da una ragazza di 21 anni rimasta illesa. Per Vincenzo non c'è stato nulla da fare, mentre il ragazzo che era con...

Per Vincenzo non c'è stato nulla da fare, mentre il ragazzo che era con lui, un amico di 24 anni, è stato necessario il trasporto in ambulanza al Trauma Center del «Cannizzaro» di Catania. La notizia è stata commentata dal sindaco del paese Antonio Bonanno: «La nostra comunità piange la scomparsa del giovane Vincenzo Tomasello, morto in un incidente stradale.

Sento il dovere di esprimere il mio personale cordoglio e quello di tutta la città alla famiglia del giovane. Con Vincenzo vola via anche un pezzo del nostro cuore».

A ricordarlo è anche Giuseppe Sant'Elena, responsabile dell’oratorio «Don Pino Puglisi», pubblicando uno scatto fotografico in un momento di spensieratezza: «Un’altra giovane vita spezzata, in un millesimo di secondo. Il nostro oratorio perde un altro pezzo, ma ne acquista un altro in Cielo, da dove Vincenzo ci guarderà».

“Che brutta notizia, spero la famiglia possa avere la forza di superare questo brutto momento”, commenta Manuela.

Dramma alle porte di Biancavilla dove si è verificato un drammatico incidente stradale.

Il bilancio è di una vittima, un motociclista e un ferito grave. Le cause e la dinamica dell'incidente sono ancora in corso di valutazione.

Il sinistro si è verificato intorno all'una di oggi , 11 Agosto 2023, in via della Montagna a scontarsi una autovettura ed una moto.

Ad avere la peggio il giovane Vincenzo T. a bordo della moto che è caduto rovinosamente a terra, inutili i soccorsi del 118 , il ragazzo è morto sul colpo.

Ferito e trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, un altro giovane che era bordo della moto, lievi ferite per la conducente dell'autovettura.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze che hanno raggiunto il luogo del tragico sinistro ed i Carabinieri per i dovuti rilievi e poter ricostruire a dinamica del sinistro