INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE A CATANIA, PERDONO LA VITA DUE GIOVANI

Due motociclisti – Fabrizio Storniolo, di 29 anni, e Carmelo Rapicavoli, di 20 – sono deceduti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Librino a Catania.Da una prima ricostruzione è emerso...

Due motociclisti – Fabrizio Storniolo, di 29 anni, e Carmelo Rapicavoli, di 20 – sono deceduti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Librino a Catania.

Da una prima ricostruzione è emerso che erano su una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, sarebbe uscita di strada in viale Nitta.

Entrambi viaggiavano a bordo di una moto: non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente autonomo o se il mezzo a due ruote abbia avuto una collisione con un altra vettura. Inutili i soccorsi dei sanitari dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso e dovranno ora ricostruire la dinamica dell'incidente.

Inutili i soccorsi dei sanitari dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso e dovranno ora ricostruire la dinamica dell'incidente.