INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE A PALAGONIA: MORTO UN 42ENNE E TRE FERITI

Incidente mortale nella notte lungo la circonvallazione di Palagonia, in provincia di Catania.Nello scontro tra una Opel Mokka ed una Fiat Brava un uomo di 42 anni ha perso la vita e tre persone, tra...

Incidente mortale nella notte lungo la circonvallazione di Palagonia, in provincia di Catania.

Nello scontro tra una Opel Mokka ed una Fiat Brava un uomo di 42 anni ha perso la vita e tre persone, tra cui due minori, sono rimaste ferite.

Una delle due auto, prima di scontrarsi con l'altra, avrebbe carambolato su alcune auto in sosta.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Caltagirone e Lentini.

Ad intervenire sul luogo dell'incidente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Palagonia.