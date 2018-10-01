95047

INCIDENTE MORTALE, PERDE LA VITA UN 25ENNE DI BELPASSO, SULLA SIRACUSA-CATANIA

Grave incidente stradale lungo l’autostrada Siracusa- Catania, nei pressi dello svincolo per Belvedere.Come riporta il sito lasiciliaweb, in un incidente autonomo a perdere la vita un venticinquenne d...

01 ottobre 2018 10:57
Grave incidente stradale lungo l’autostrada Siracusa- Catania, nei pressi dello svincolo per Belvedere.

Come riporta il sito lasiciliaweb, in un incidente autonomo a perdere la vita un venticinquenne di Belpasso N.F.M.M

Traffico in tilt a causa dello stop alla circolazione imposto dalle forze dell’ordine durante le operazioni di soccorso e i successivi rilievi. Sul posto, anche il personale dell’Anas.

IN AGGIORNAMENTO

