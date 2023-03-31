INCIDENTE MORTALE QUESTA MATTINA A CATANIA, MUORE 20ENNE PATERNESE

Gravissimo incidente nella mattina di oggi , 31 Marzo 2023 a Catania.Un giovane 24enne Paternese Gabriele L. è morto questa mattina in un incidente stradale che si è verificato in via Santa Sofia a C...

Un giovane 24enne Paternese Gabriele L. è morto questa mattina in un incidente stradale che si è verificato in via Santa Sofia a Catania.

I particolari sono al momento molto frammentari, e non si conoscono i dettagli sulle cause dell'incidente che ha provocato il decesso del centauro.

Il giovane lavorava come guardia giurata e aveva appena finito il turno di lavoro presso il Policlinico di Catania.

Si tratterebbe di un incidente autonomo.

Indagini sono in corso da parte delle Forze dell'ordine per capire cosa sia accaduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO