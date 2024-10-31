INCIDENTE MORTALE SUL LAVORO A PIANO TAVOLA: MUORE 60ENNE

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio del 31 ottobre 2024 in una falegnameria a Piano Tavola. La vittima, un uomo di 60 anni Rosario Tripi. e titolare dell’attività, ha perso la...

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio del 31 ottobre 2024 in una falegnameria a Piano Tavola.

La vittima, un uomo di 60 anni Rosario Tripi. e titolare dell’attività, ha perso la vita mentre cercava di evitare la caduta di alcuni pannelli di legno.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe inciampato nel tentativo di proteggersi, colpendo violentemente la testa contro un macchinario, cosa che gli è stata fatale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:00 sotto gli occhi di un operaio, collega della vittima, presente in quel momento all'interno del laboratorio. Le forze dell’ordine, giunte rapidamente sul posto, hanno avviato le indagini e hanno acquisito le registrazioni delle videocamere di sorveglianza, che potrebbero chiarire ulteriormente la dinamica dell'incidente.

All’interno della falegnameria sono intervenuti i Carabinieri di Belpasso, due ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e garantire l'incolumità degli altri presenti.

Dopo i primi rilievi, il magistrato di turno ha ordinato il sequestro dell’officina per consentire ulteriori accertamenti, restituendo nel contempo la salma alla famiglia.