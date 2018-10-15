INCIDENTE MORTALE SULL' A18
FLASHIncidente mortale pochi minuti fa, sull'autostrada A18 nei pressi della galleria Taormina in direzione Catania.Ad essere coinvolto un un Fiat Doblò, appartiene a una ditta catanese. Sul posto i s...
FLASH
Incidente mortale pochi minuti fa, sull'autostrada A18 nei pressi della galleria Taormina in direzione Catania.
Ad essere coinvolto un un Fiat Doblò, appartiene a una ditta catanese. Sul posto i soccorsi.
Per il momento non si conoscono le condizioni del ferito, né le generalità della persona rimasta vittima dello scontro.
Gli agenti della Polstrada stanno effettuando i rilievi di rito per ricostruire la dinamica e provare a capire le cause dell'incidente autonomo. Nel frattempo si circola sulla sola corsia di sorpasso.
Lunghissime code si segnalano in direzione Catania
In aggiornamento