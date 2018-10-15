95047

INCIDENTE MORTALE SULL' A18

FLASHIncidente mortale pochi minuti fa, sull'autostrada A18 nei pressi della galleria Taormina in direzione Catania.Ad essere coinvolto un un Fiat Doblò, appartiene a una ditta catanese. Sul posto i s...

15 ottobre 2018 15:17
INCIDENTE MORTALE SULL' A18 -
News
FLASH

Incidente mortale pochi minuti fa, sull'autostrada A18 nei pressi della galleria Taormina in direzione Catania.

Ad essere coinvolto un un Fiat Doblò, appartiene a una ditta catanese. Sul posto i soccorsi.

Per il momento non si conoscono le condizioni del ferito, né le generalità della persona rimasta vittima dello scontro.

Gli agenti della Polstrada stanno effettuando i rilievi di rito per ricostruire la dinamica e provare a capire le cause dell'incidente autonomo. Nel frattempo si circola sulla sola corsia di sorpasso.

Lunghissime code si segnalano in direzione Catania

In aggiornamento

