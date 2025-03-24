INCIDENTE MORTALE SULLA A19: CHIUSA LA CARREGGIATA VERSO CATANIA ALL'ALTEZZA DI AGIRA

Agira (EN), 24 marzo 2025 – Tragico incidente stradale questa mattina lungo l'autostrada A19 in direzione Catania, poco dopo lo svincolo di Agira.Intorno alle 11:30, per cause ancora in corso di accer...

Agira (EN), 24 marzo 2025 – Tragico incidente stradale questa mattina lungo l'autostrada A19 in direzione Catania, poco dopo lo svincolo di Agira.

Intorno alle 11:30, per cause ancora in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate violentemente, causando la morte di una giovane donna e il ferimento di altre due persone.

La vittima è una 35enne di Agira, Paola Marchese.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Enna, il personale del 118 con elisoccorso, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas. Uno dei feriti, in gravi condizioni, è stato trasportato in elicottero a Catania, mentre l’altro è stato trasferito all’Ospedale di Enna.

A seguito dell’incidente, la carreggiata in direzione Catania è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 142,200. Il traffico è stato deviato su viabilità locale per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Le squadre Anas sono al lavoro per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda l'importanza della sicurezza alla guida e invita gli automobilisti a evitare distrazioni, alcol e droghe al volante. Per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità, è possibile consultare l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, o contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde 800.841.148.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.