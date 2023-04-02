INCIDENTE MORTALE SULLA A19 PALERMO-CATANIA. MORTA UNA RAGAZZA DI 27 ANNI, TRE FERITI IN GRAVI CONDIZIONI
Ancora sangue sulle strade siciliane. Una moto e un’automobile si sono scontrate sull’autostrada Palermo – Catania , intorno alle 14,40, al chilometro 37, poco dopo lo svincolo dell’agglomerato indust...
Ancora sangue sulle strade siciliane.
Una moto e un’automobile si sono scontrate sull’autostrada Palermo – Catania , intorno alle 14,40, al chilometro 37, poco dopo lo svincolo dell’agglomerato industriale di Termini Imerese, in direzione del capoluogo siciliano
Bilancio gravissimo di una donna morta e tre persone sono rimaste ferite.
La vittima è Federica Albanese di 27 anni. Un'altra ragazza di 32 anni C.B. si trova al pronto soccorso di Termini Imerese. Più gravi le condizioni di un giovane di 28 anni S.G. che è stato trasportato col codice rosso al pronto soccorso di Termini Imerese
Secondo quanto trapela, la moto sarebbe andata a fuoco dopo un volo che l’ha catapultata oltre il guardrail. Ciò sarebbe accaduto proprio in seguito all’impatto, probabilmente frontale, con l’auto coinvolta.
Poche ore prima del tragico incidente, ha postato nelle storie su Instagram delle immagini di una gita in moto con alcuni amici.
L'autostrada è rimasta chiusa un paio d'ore per consentire in sicurezza le operazioni di soccorso.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale ed i tecnici dell’Anas.