INCIDENTE MORTALE SULLA A19 TRA ENNA E CALTANISSETTA, UN MORTO E DUE FERITI

Traffico bloccato sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” a causa di un incidente mortale. Auto in coda in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta. L'incidente è avvenuto al km 112,500.

Le cause del sinistro sono ancora da accertare. Un’autovettura ha impattato, senza coinvolgere altri veicoli, contro le barriere di protezione laterali.

Due persone sono rimaste ferite e una ha perso la vita.

Sul posto è presente l’elisoccorso per il trasporto dei feriti e una squadra dell’Anas è al lavoro per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata agli svincoli di Enna e Caltanissetta con itinerario alternativo lungo le statali 177bis e 626.

