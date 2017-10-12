INCIDENTE MORTALE SULLA MALETTO- BRONTE, MUORE UN GIOVANE DI 25 ANNI
Un 25enne Matteo Leanza, di Maletto ha perso la vita in un incidente autonomo sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea”,al km 9,500, nel rettilineo tra Maletto e Bronte.
Per cause ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo della propria auto, finendo in una scarpata.
Il traffico è provvisoriamente bloccato tra Randazzo e Bronte, in direzione Bronte, a causa dello scontro.
Sul posto la Polizia Stradale i Vigili del Fuoco e le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata, in direzione Bronte, su strade secondarie segnalate in loco.
IN AGGIORNAMENTO