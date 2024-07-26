INCIDENTE MORTALE SULLA PALERMO-MESSINA: PERDE LA VITA UN 47ENNE DI CATANIA ED UN FERITO GRAVE

Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente stradale ha avuto luogo lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, un uomo di 47 anni di Catania ha tra...

A cura di Redazione 26 luglio 2024 17:36

Condividi