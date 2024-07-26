INCIDENTE MORTALE SULLA PALERMO-MESSINA: PERDE LA VITA UN 47ENNE DI CATANIA ED UN FERITO GRAVE
Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente stradale ha avuto luogo lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, un uomo di 47 anni di Catania ha tra...
Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente stradale ha avuto luogo lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, un uomo di 47 anni di Catania ha tragicamente perso la vita.
La vittima era a bordo di una Mercedes Classe B insieme a un’altra persona, anch’essa di Catania, che è rimasta gravemente ferita. Dopo i primi soccorsi sul posto e l’intubazione, il ferito è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina.
Al momento non si conoscano le generalità
L'autostrada è stata temporaneamente chiusa per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso.
L'incidente, che sembra essere stato autonomo, si è verificato quando l'autista ha perso improvvisamente il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento.
Gli agenti della Polstrada della Sottosezione della A20 sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e gestire il traffico nella zona.