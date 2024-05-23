INCIDENTE MORTALE SULLA SP 102I TRA PATERNÒ E SFERRO, LA VITTIMA È UN 65ENNE

Paternò, 23 maggio 2024 – La vittima del grave incidente stradale che si è verificato nella serata di oggi è il 65enne Giuseppe C. di Paternò.Il sinistro si è verificato sulla Strada Provinciale 102I,...

A cura di Redazione 23 maggio 2024 22:41

