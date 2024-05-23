INCIDENTE MORTALE SULLA SP 102I TRA PATERNÒ E SFERRO, LA VITTIMA È UN 65ENNE
Paternò, 23 maggio 2024 – La vittima del grave incidente stradale che si è verificato nella serata di oggi è il 65enne Giuseppe C. di Paternò.
Il sinistro si è verificato sulla Strada Provinciale 102I, che collega Paternò a Sferro.
L'uomo, mentre percorreva la provinciale a bordo della sua Fiat Multipla, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, ha perso il controllo del mezzo.
Secondo le prime informazioni, l'auto si è ribaltata più volte e l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.
Per lui sono stati inutili i tentativi di soccorso: i medici giunti immediatamente sul luogo del sinistro hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
Sul posto, oltre a due ambulanze e ai Carabinieri che stanno effettuando i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.