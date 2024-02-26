INCIDENTE MORTALE SULLA SS 385 CATANIA-CALTAGIRONE: UN MORTO E DUE FERITI

Nel tardo pomeriggio di oggi, un tragico incidente si è verificato sulla Strada Statale 385 Catania-Caltagirone, precisamente al chilometro 41 nel territorio di Mineo. Lo scontro ha coinvolto un'auto...

Nel tardo pomeriggio di oggi, un tragico incidente si è verificato sulla Strada Statale 385 Catania-Caltagirone, precisamente al chilometro 41 nel territorio di Mineo. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un furgone, con esiti fatali per il conducente del furgone, un uomo di 56 anni residente a Palagonia.

L'incidente ha provocato anche due feriti, i quali sono stati prontamente soccorsi e estratti dalle lamiere dell'auto grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Caltagirone. Successivamente, i feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia per effettuare i rilievi di legge e chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Si tratta di un ennesimo episodio che evidenzia l'importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali al fine di evitare tragedie simili.