INCIDENTE MORTALE SULLA SS121, LA VITTIMA E' UN 35ENNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Misterbianco (CT), 17 maggio 2025 – È morto sul colpo Gaspare Calì, 35 anni, originario di Camporotondo Etneo, rimasto vittima di un incidente stradale autonomo avvenuto intorno alle ore 03:00 lungo la Strada Statale 121, all’altezza dello svincolo per Misterbianco centro, in direzione Paternò.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. L’impatto, avvenuto nei pressi di un tratto dove è installato un autovelox, è stato violentissimo: il corpo è stato rinvenuto a circa 50 metri dal punto dello scontro. Il motociclista è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri della Tenenza di Misterbianco, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli, ma non si esclude alcuna ipotesi. Si tratterebbe, secondo le prime valutazioni, di un incidente autonomo.

La notizia della sua tragica scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra amici, parenti e conoscenti.

Le autorità proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.