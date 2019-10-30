INCIDENTE MORTALE SULLA SS194 A FRANCOFONTE: 3 MORTI
Ancora sangue sulle strade siciliane.Oggi pomeriggio i vigili del fuoco di Lentini sono intervenuti sulla Strada Statale 194, poco fuori Francofonte, per un incidente stradale mortale fra una Peugeot...
Oggi pomeriggio i vigili del fuoco di Lentini sono intervenuti sulla Strada Statale 194, poco fuori Francofonte, per un incidente stradale mortale fra una Peugeot 208 bianca e un mezzo pesante. Sul posto anche il 118.
I tre occupanti dell’autovettura, due donne e un uomo, sono deceduti.
Identificate le persone decedute nel tragico incidente, le vittime, tutte residenti a Messina, sono Mauro Nunzio Dipasquale, 58 anni, alla guida della macchina, la madre, Lucia Giudice, 90 anni, e Silvana Sciarrone, 49 anni.
Il mezzo pesante trasportava animali vivi. Incerta la dinamica dello scontro.