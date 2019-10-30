95047

INCIDENTE MORTALE SULLA SS194 A FRANCOFONTE: 3 MORTI

30 ottobre 2019 19:19
Ancora sangue sulle strade siciliane.

Oggi pomeriggio i vigili del fuoco di Lentini sono intervenuti sulla Strada Statale 194, poco fuori Francofonte, per un incidente stradale mortale fra una Peugeot 208 bianca e un mezzo pesante. Sul posto anche il 118.

I tre occupanti dell’autovettura, due donne e un uomo, sono deceduti.

Identificate le persone decedute nel tragico incidente, le vittime, tutte residenti a Messina, sono Mauro Nunzio Dipasquale, 58 anni, alla guida della macchina, la madre, Lucia Giudice, 90 anni, e Silvana Sciarrone, 49 anni.

Il mezzo pesante trasportava animali vivi. Incerta la dinamica dello scontro.

