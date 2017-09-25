INCIDENTE MORTALE SULLA SS284 STAMATTINA
Gravissimo incidente stradale questa mattina lungo la Statale 284 in territorio di Santa Maria di Licodia.
A perdere la vita S.S un 40enne di Adrano, che viaggiava in direzione Catania, e secondo le prime info, si è scontrato con un camion che proseguiva in direzione opposta.
Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinierI di Paternò e la Polizia Stradale di Randazzo
Forti rallentamenti sulla statale tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia.
Attraverso un comunicato, l’Anas rende noto che nel tratto in cui si è verificato lo scontro frontale è stato avviato il senso unico alternato di marcia. Subito dopo l’impatto, invece, il traffico era stato chiuso in entrambe le direzioni.
