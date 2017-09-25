INCIDENTE MORTALE SULLA SS284 STAMATTINA

Gravissimo incidente stradale questa mattina lungo la Statale 284 in territorio di Santa Maria di Licodia.A perdere la vita S.S un 40enne di Adrano, che viaggiava in direzione Catania, e secondo le pr...

Gravissimo incidente stradale questa mattina lungo la Statale 284 in territorio di Santa Maria di Licodia.

A perdere la vita S.S un 40enne di Adrano, che viaggiava in direzione Catania, e secondo le prime info, si è scontrato con un camion che proseguiva in direzione opposta.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinierI di Paternò e la Polizia Stradale di Randazzo

Forti rallentamenti sulla statale tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia.

Attraverso un comunicato, l’Anas rende noto che nel tratto in cui si è verificato lo scontro frontale è stato avviato il senso unico alternato di marcia. Subito dopo l’impatto, invece, il traffico era stato chiuso in entrambe le direzioni.

IN AGGIORNAMENTO