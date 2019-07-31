INCIDENTE MORTALE SULLA STATALE 385 CATANIA-CALTAGIRONE, MUORE UNA DONNA
Un morto e due feriti è il tragico bilancio, di in un incidente stradale avvenuto, ieri sera lungo la statale 385 Catania-Caltagirone, nel quale sono rimaste coinvolte una Citroen e una Fiat Punto.
L'impatto, frontale, è avvenuto al km 27 tra una Citroen C3 alla cui guida si trovava Maria Casaccio, 49 anni che procedeva in direzione Palagonia ed una Fiat Punto guidata da uno scordiense di 57 anni che si trovava in compagnia della moglie, 56 anni anch'essa di Scordia. Lo scontro è avvenuto subito dopo l'uscita di una curva prima di un lungo rettilineo.
Ad avere la peggio è stata la donna di Palagonia rimasta incastrata nelle lamiere ed estratta ancora viva grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco provenienti da Caltagirone.
I due feriti, con traumi vari, sono stati trasportati nell’ospedale di Lentini.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una squadra di pompieri da Caltagirone.