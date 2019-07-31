INCIDENTE MORTALE SULLA STATALE 385 CATANIA-CALTAGIRONE, MUORE UNA DONNA

Un morto e due feriti è il tragico bilancio, di in un incidente stradale avvenuto, ieri sera lungo la statale 385 Catania-Caltagirone, nel quale sono rimaste coinvolte una Citroen e una Fiat Punto.L'i...

A cura di Redazione 31 luglio 2019 13:16

Condividi