Incidente mortale sull’A18 prima del casello di San Gregorio: scende dall’auto per una foratura e viene travolto, traffico in tilt

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A18 Catania–Messina, in direzione Catania, a circa 600 metri dal casello di San Gregorio. La circolazione è completamente bloccata, con chilometri di coda e mezzi fermi.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 15:00 e ha coinvolto un 50enne residente a Siracusa.

L’uomo aveva accostato la propria vettura sulla corsia di emergenza a causa di una foratura.

In modo prudente, aveva già richiesto l’intervento del carro attrezzi e avvisato la Polizia Stradale, segnalando che il mezzo si trovava in una posizione rischiosa.

Pochi istanti prima dell’arrivo della pattuglia, il 50enne sarebbe sceso dall’auto — probabilmente per controllare le condizioni del veicolo — quando è stato travolto da un’auto in transito, riportando ferite fatali.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

La dinamica dell’impatto è ancora in fase di accertamento. L’area resta completamente congestionata, con pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Catania.

Notizia in aggiornamento.



