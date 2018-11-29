95047

INCIDENTE MORTALE SULL'A18 TRA TAORMINA E GIARDINI

FLASH

29 novembre 2018 17:13
FLASH

Incidente mortale sull’autostrada A18 tra lo svincolo di Giardini Naxos e Taormina in direzione Catania, dove si circola a doppio senso di marcia.

Per il momento non si conoscono  le generalità della persona rimasta vittima dello scontro.

Sul posto ambulanze del 118, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco. Traffico bloccato in entrambe le direzioni di marcia.

Lunghissime code si segnalano in direzione Catania

In aggiornamento

