INCIDENTE MORTALE SULL'A18 TRA TAORMINA E GIARDINI
A cura di Redazione
29 novembre 2018 17:13
Incidente mortale sull’autostrada A18 tra lo svincolo di Giardini Naxos e Taormina in direzione Catania, dove si circola a doppio senso di marcia.
Per il momento non si conoscono le generalità della persona rimasta vittima dello scontro.
Sul posto ambulanze del 118, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco. Traffico bloccato in entrambe le direzioni di marcia.
Lunghissime code si segnalano in direzione Catania
In aggiornamento