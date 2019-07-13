INCIDENTE MORTALE SULL’A29: MORTO UN 13ENNE, FERITE DUE PERSONE

Ancora un incidente mortale, vittima ancora una volta un bambino. Nell'incidente di questa notte perdere la vita un ragazzo di appena 13 anniE' accaduto intorno alle ore 23,30 al Km.43+100 dell’autost...

E' accaduto intorno alle ore 23,30 al Km.43+100 dell’autostrada A29, direzione Palermo – Trapani, all’altezza Alcamo.

Secondo una prima ricostruzione, la Bmw su cui viaggiavano il padre con i due figli è uscita di strada e si è ribaltata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti 4 equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Trapani e dei reparti distaccati di Alcamo e Marsala, personale Anas, dei Vigili del Fuoco e del 118, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e prestato i necessari soccorsi.

“Sin da subito si rilevava la gravità dell’accaduto in quanto i tre occupanti dell’autovettura avevano riportato gravi lesioni – dice la Polstrada –

Due feriti sono stati trasferiti nei vicini ospedali di Alcamo Partinico, mentre per il giovane P. F. di 13 anni il personale sanitario, dopo aver tentato una rianimazione, ne ha dichiarato il decesso”.

Il conducente P.F. di anni 34, padre del minore deceduto, versa in prognosi riservata, così come l’altro figlio minore, P.A. di 9 anni, anch'esso passeggero dell’autovettura.

Al termine dei rilievi tecnici la salma del minore è stata rimossa e trasferita all’obitorio del cimitero di Alcamo.