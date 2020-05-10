INCIDENTE MORTALE SULL’AUTOSTRADA PALERMO CATANIA, LA VITTIMA UNA DONNA

Incidente mortale sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” all’altezza dello svincolo di Casteldaccia, (km 9,100), in direzione Catania, a causa di un incidente autonomo.Una donna M.R.E, di 49 anni è mor...

Incidente mortale sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” all’altezza dello svincolo di Casteldaccia, (km 9,100), in direzione Catania, a causa di un incidente autonomo.

Una donna M.R.E, di 49 anni è morta. Viaggiava a bordo di una Land Rover che per cause da accertare è finita sulla carreggiata opposta.

Il traffico è stato provvisoriamente rallentato all’altezza dello svincolo di Casteldaccia in direzione Catania.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica, la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione in tempi brevi.

