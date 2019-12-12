INCIDENTE MORTALE SULL’AUTOSTRADA PALERMO MESSINA, LA VITTIMA UN GIOVANE DI 31 ANNI
Un uomo di 31 anni, la scorsa notte, è morto nel terribile incidente che si è verificato sulla A20, in direzione Palermo.
Il giovane viaggiava a bordo della propria vettura, una Dacia, quando, per cause non ancora accertate, probabilmente un colpo di sonno, si è schiantato contro il guardrail.
Per il conducente non c’è stato nulla da fare.
L’incidente, avvenuto all’altezza di Spadafora, Km 27 dell’autostrada, ha causato ovvi rallentamenti del transito.
La Polizia stradale, al momento, non ha ancora fornito le generalità della giovane vittima in assenza di certezza che i familiari siano stati avvisati.