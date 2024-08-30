INCIDENTE MORTALE TRA MALETTO E RANDAZZO: PERDE LA VITA UNA DONNA DI 68 ANNI, DUE FERITI

Altro grave incidente, sulla Ss 284, nel tratto tra Maletto e Randazzo, avvenuto ieri sera poco prima delle 20. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500 con a bordo fratello e sorella, e la madre...

Altro grave incidente, sulla Ss 284, nel tratto tra Maletto e Randazzo, avvenuto ieri sera poco prima delle 20. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500 con a bordo fratello e sorella, e la madre seduta dietro, mentre andava verso Maletto, per cause sconosciute è uscita fuori strada e si è ribaltata in un tratto di pietra lavica in cui non era presente il guardrail.

L’impatto è sembrato subito abbastanza serio, con l’immediata allerta ai mezzi di soccorso, e anche all’attivazione dell’elisoccorso. Sul posto sono giunte le ambulanza del 118 di Randazzo e Maniace, i vigili del fuoco di Randazzo e Maletto, e i carabinieri. In un primo momento sembrava che ci fossero dei feriti incastrati, ma poi, i soccorritori sono riusciti a fare uscire i tre feriti dalla Fiat 500.

Subito le condizioni della donna, una 68enne sono sembrate serie, tanto da portarla all’elipista del Parco Sciarone, per essere poi trasferita, in elicottero, all’ospedale Cannizzaro di Catania. Purtroppo, poco dopo l’arrivo al pronto soccorso la situazione, già abbastanza disperata, è precipitata e la povera donna è deceduta.

Danni minori per i figli, il maschio di 44anni ha riportato delle fratture costali e vari traumi, mentre la donna di 32 anni, ha riportato un trauma cranico e vari traumi leggeri. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Bronte.

La donna, originaria di Biancavilla ma residente a Mojo Alcantara, era conosciuta da tutti. Grande il cordoglio in entrambi i due Comuni alla notizia del decesso. Sul posto, il traffico è stato bloccato per qualche ora, prima per agevolare il lavoro dei soccorritori, poi per consentire ai carabinieri di eseguire i rilievi e rimettere in sicurezza il tratto di strada interessato.