INCIDENTE MORTALE VICINO SIGONELLA SULLA SS 192: MUORE 49ENNE

Ieri mattina, poco dopo le 11:30, un tragico incidente si è verificato sulla SS 192, la strada che collega Catania a Enna, all’altezza del Km 73+950 nel territorio di Motta Sant’Anastasia, non distante dallo svincolo dell'autostrada. Enrico C., un uomo di 49 anni originario di Troina, ha perso la vita.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Paternò, intervenuti per i rilievi del caso, si è trattato di un incidente stradale autonomo.

L'uomo, al momento dell’incidente, si trovava alla guida di una moto di grossa cilindrata. Per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro i pali della segnaletica stradale verticale.

Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto è giunto il personale medico del 118 e un elisoccorso proveniente da Catania.

Nonostante l'impegno dei soccorritori e il fatto che il 49enne indossasse il casco, le ferite riportate sono risultate troppo gravi e l’uomo è deceduto sul posto.

La salma di Enrico C. è stata restituita alla famiglia. L'incidente ha lasciato sgomenta la comunità di Troina, che si stringe attorno ai familiari dell'uomo in questo momento di grande dolore.

I Carabinieri continuano a lavorare per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.