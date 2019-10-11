INCIDENTE NEI PRESSI CENTRO COMMERCIALE, AUTO SI RIBALTA SU UN LATO

Ancora un brutto incidente, si è verificato questa sera intorno le ore 21, sulla strada statale 121 nei pressi dello svincolo del centro commerciale in direzione Paternò.Per cause in via d'accertamen...

Ancora un brutto incidente, si è verificato questa sera intorno le ore 21, sulla strada statale 121 nei pressi dello svincolo del centro commerciale in direzione Paternò.

Per cause in via d'accertamento tre autovetture, una Fiat Punto, una Citroën C3 ed una mini cooper si sono scontrate, ed a causa del violento impatto, la cooper si è ribaltata su un lato.

A soccorrere immediatamente i tre occupanti della vettura, sono stati alcuni passanti.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza i mezzi, i carabinieri di Paternò per i rilievi e regolare il traffico e due ambulanze del 118 per i primi soccorsi.

Ferita, miracolosamente, in modo non grave, secondo le prime informazioni, una passeggera della cooper

Tanta paura per gli altri occupanti delle vetture.

Si registrano disagi e rallentamenti alla circolazione.

Notizia in aggiornamento.