INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO BIANCAVILLA

Incidente autonomo sulla ss284 nel tratto Biancavilla - Paternò, in direzione Catania,  poco prima dello svincolo per Biancavilla.Per cause da chiarire, uno Lancia Y ha perso il controllo, andando a s...

02 gennaio 2019 09:40
Incidente autonomo sulla ss284 nel tratto Biancavilla - Paternò, in direzione Catania,  poco prima dello svincolo per Biancavilla.

Per cause da chiarire, uno Lancia Y ha perso il controllo, andando a sbattere contro il guard rail

Secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell’ autovettura, sul posto i soccorsi.

Rallentamenti sul traffico

In aggiornamento

