INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO BIANCAVILLA
A cura di Redazione
02 gennaio 2019 09:40
Incidente autonomo sulla ss284 nel tratto Biancavilla - Paternò, in direzione Catania, poco prima dello svincolo per Biancavilla.
Per cause da chiarire, uno Lancia Y ha perso il controllo, andando a sbattere contro il guard rail
Secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell’ autovettura, sul posto i soccorsi.
Rallentamenti sul traffico
In aggiornamento