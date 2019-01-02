95047

INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO BIANCAVILLA - TRAFFICO RALLENTATO

A cura di Redazione Redazione
02 gennaio 2019 10:02
News
Incidente autonomo, secondo le prime informazioni sulla ss284 nel tratto Biancavilla - Paternò, in direzione Catania,  poco prima dello svincolo per Biancavilla.

Per cause da chiarire, uno Lancia Y ha perso il controllo, andando a sbattere contro il guard rail

Sul posto i Vigili del Fuoco, un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale di Biancavilla.

Secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell’ autovettura.

Rallentamenti sul traffico

IN AGGIORNAMENTO 

