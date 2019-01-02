INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO BIANCAVILLA - TRAFFICO RALLENTATO
Incidente autonomo, secondo le prime informazioni sulla ss284 nel tratto Biancavilla - Paternò, in direzione Catania, poco prima dello svincolo per Biancavilla.Per cause da chiarire, uno Lancia Y ha...
A cura di Redazione
02 gennaio 2019 10:02
Incidente autonomo, secondo le prime informazioni sulla ss284 nel tratto Biancavilla - Paternò, in direzione Catania, poco prima dello svincolo per Biancavilla.
Per cause da chiarire, uno Lancia Y ha perso il controllo, andando a sbattere contro il guard rail
Sul posto i Vigili del Fuoco, un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale di Biancavilla.
Secondo le primissime informazioni nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell’ autovettura.
Rallentamenti sul traffico
IN AGGIORNAMENTO