INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ

FLASHIncidente nella mattina di oggi, 19 Maggio 2022.Notizie ancora frammentarie,  un mezzo pesante è andato sbattere per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità contro il guard rail, nei p...

A cura di Redazione Redazione
19 maggio 2022 10:27
INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ -
FLASH

Incidente nella mattina di oggi, 19 Maggio 2022.

Notizie ancora frammentarie,  un mezzo pesante è andato sbattere per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità contro il guard rail, nei pressi dello svincolo Paternò sulla superstrada ss121.

Sul posto stanno operando I Vigili del Fuoco del locale distaccamento e la Polizia Municipale.

Non ci sarebbero persone rimaste ferite nell'impatto.

Il traffico in questi minuti è congestionato in entrambi le direzioni della statale e nelle via limitrofe che immettono nel tratto interessato dal sinistro.

