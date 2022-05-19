INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ
FLASHIncidente nella mattina di oggi, 19 Maggio 2022.Notizie ancora frammentarie, un mezzo pesante è andato sbattere per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità contro il guard rail, nei p...
FLASH
Incidente nella mattina di oggi, 19 Maggio 2022.
Notizie ancora frammentarie, un mezzo pesante è andato sbattere per cause in via d'accertamento da parte dell'autorità contro il guard rail, nei pressi dello svincolo Paternò sulla superstrada ss121.
Sul posto stanno operando I Vigili del Fuoco del locale distaccamento e la Polizia Municipale.
Non ci sarebbero persone rimaste ferite nell'impatto.
Il traffico in questi minuti è congestionato in entrambi le direzioni della statale e nelle via limitrofe che immettono nel tratto interessato dal sinistro.