INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNO'
FLASH
Incidente nella mattinata di oggi, 17 Maggio 2023 nel territorio di Paternò.
Il sinistro si è verificato nell'incrocio tra la via della Libertà e la strada provinciale 57 che collega Paternò con il comune di Belpasso ed immette sulla ss284 in direzione Adrano.
Pochi i dettagli al momento sulla dinamica, ad essere coinvolta una Fiat Panda che è ferma al centro della carreggiata incidentata
Fortunatamente le persone coinvolte nel sinistro non avrebbero riportato gravi conseguenze
Sul posto i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica e per la gestione del traffico che nel tratto interessato sta subendo rallentamenti