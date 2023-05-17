INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNO'

FLASHIncidente nella mattinata di oggi, 17 Maggio 2023 nel territorio di Paternò.Il sinistro si è verificato nell'incrocio tra la via della Libertà e la strada provinciale 57 che collega Paternò con...

FLASH

Incidente nella mattinata di oggi, 17 Maggio 2023 nel territorio di Paternò.

Il sinistro si è verificato nell'incrocio tra la via della Libertà e la strada provinciale 57 che collega Paternò con il comune di Belpasso ed immette sulla ss284 in direzione Adrano.

Pochi i dettagli al momento sulla dinamica, ad essere coinvolta una Fiat Panda che è ferma al centro della carreggiata incidentata

Fortunatamente le persone coinvolte nel sinistro non avrebbero riportato gravi conseguenze

Sul posto i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica e per la gestione del traffico che nel tratto interessato sta subendo rallentamenti