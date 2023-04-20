INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ SULLA SS284
Incidente nella mattinata di oggi , 20 Aprile 2023 nei pressi dello svincolo Paternò nel tratto tra la ss284 e la sa121.
Per cause al vaglio da parte dell'autorità un autovettura è andata a sbattere contro il muretto che delimita la carreggiata, tanto da far esplodere gli airbag nel mezzo.
Fortunatamente non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone a bordo.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
Sul posto I Carabinieri per la gestione del traffico ed eseguire i dovuti rilievi per stabilire la dinamica.
Rallentamenti si registrano nel tratto in questione