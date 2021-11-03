INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNO', TRE FERITI

AGGIORNAMENTOAd essere coinvolti due autovetture, una Bmw ed un Audi, che per cause al vaglio dell'autorità sono venuti in contatto.Tre i feriti , che non avrebbero riportato fortunatamente gravi fer...

AGGIORNAMENTO

Ad essere coinvolti due autovetture, una Bmw ed un Audi, che per cause al vaglio dell'autorità sono venuti in contatto.

Tre i feriti , che non avrebbero riportato fortunatamente gravi feriti , che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto oltre le ambulanze, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e ripristino dei mezzi in sicurezza e dei Carabinieri per tutti i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica.

Forti ripercussioni sul traffico, con coda che direzione Paternò inizia un paio di centinaia di metri prima dallo svincolo Palazzolo.

FLASH

Grave incidente stradale intorno alle ore 19.10 di oggi, 03 Novembre 2021, sulla ss284 nei pressi dello svincolo di Paternò.

Notizie ancora frammentarie, secondo le prime info sarebbero coinvolti due autoveicoli, una Audi ed una Bmw

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che al momento sono sul posto per le operazioni di soccorso, due ambulanze per prestare le prime cure alle persone ed i Carabinieri della Compagnia di Paternò

Al momento non si conosco le loro condizioni.

Il traffico è al momento bloccato per consentire le operazioni di soccorso e di sicurezza

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO