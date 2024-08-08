INCIDENTE NEI PRESSI DI GERBINI SULLA CATANIA PALERMO

Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti sull'autostrada A19, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, per un incidente stradale che ha interessato...

Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti sull'autostrada A19, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, per un incidente stradale che ha interessato un camion che si è ribaltato ed è rimasto in bilico sul margine di un cavalcavia.

I pompieri, con il supporto di un autogru e del personale del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf) e a colleghi di Enna, sono riusciti a mettere in sicurezza il mezzo, rimasto in equilibrio instabile sul margine del cavalcavia, e a trarre in salvo l'autista che è in buone condizioni.

L'intervento è stato già concluso. Sul posto anche agenti della Polizia stradale di Catenanuova e personale medico del 118.

A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante, il traffico è temporaneamente bloccato sulla A19 “Palermo-Catania”, al km 159, in località Centuripe (EN).

L'autostrada al momento è chiusa con uscita obbligatoria a gerbini.

Sul posto stanno operando le Forze dell'Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.