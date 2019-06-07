95047

INCIDENTE NEI PRESSI VALCORRENTE

A cura di Redazione Redazione
07 giugno 2019 18:51
Cronaca
FLASH

Ennesimo incidente sulla superstrada 121.

È accaduto intorno alle ore 18,20 nei pressi dello svincolo valcorrente in direzione Catania.

Ad essere coinvolte due autovettura, dinamica ancora in via d'accertamento.1

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dell'autovetture.

Sul posto un ambulanza del 118 i Carabinieri e la Polizia Municipale.

Si segnalano rallentamenti e code.

