INCIDENTE NEI PRESSI VALCORRENTE
FLASHEnnesimo incidente sulla superstrada 121.È accaduto intorno alle ore 18,20 nei pressi dello svincolo valcorrente in direzione Catania.Ad essere coinvolte due autovettura, dinamica ancora in via d...
A cura di Redazione
07 giugno 2019 18:51
FLASH
Ennesimo incidente sulla superstrada 121.
È accaduto intorno alle ore 18,20 nei pressi dello svincolo valcorrente in direzione Catania.
Ad essere coinvolte due autovettura, dinamica ancora in via d'accertamento.1
Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero gravi conseguenze per gli occupanti dell'autovetture.
Sul posto un ambulanza del 118 i Carabinieri e la Polizia Municipale.
Si segnalano rallentamenti e code.
INCIDENTE NEI PRESSI VALCORRENTE
INCIDENTE NEI PRESSI VALCORRENTE