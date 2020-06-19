95047

INCIDENTE NEL POMERIGGIO IN CONTRADA TRE FONTANE, TUTTI ILLESI

A cura di Redazione Redazione
19 giugno 2020 21:47
Incidente questo pomeriggio in contrada tre fontane a Paternò intorno alle ore 16.

Una Fiat Punto, condotta da un uomo con a bordo altre 2 persone di nazionalità straniera, per cause al momento sconosciute, ha sbandato finendo la sua corsa fuori strada, abbattendo il guardrail e finendo nel canale che corre lungo la strada.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, e non è stato necessario l’intervento né dei Vigili del Fuoco né dei mezzi di soccorso.

Sul posto è intervenuta  la Polizia Locale di Paternò per effettuare i rilievi e cercare di stabilire l'esatta dinamica, ed i Carabinieri di Paternò.

