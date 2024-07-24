INCIDENTE NEL POMERIGGIO SULLA SUPERSTRADA 121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo per Belpasso zona industriale, in direzione Catania. Secondo le informazioni in nostro pos...

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo per Belpasso zona industriale, in direzione Catania.

Secondo le informazioni in nostro possesso, il sinistro ha coinvolto due mezzi.

Le cause dell'incidente non sono ancora note, l'impatto è stato violento al punto che nell'autovettura, una C3, sono esplosi gli airbag.

Nonostante la violenza dello scontro, fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte.

L'incidente sta però creando disagi alla circolazione.

I veicoli, fermi sulla corsia, stanno causando rallentamenti nel tratto interessato.