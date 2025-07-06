INCIDENTE NELLA NOTTE A CAMPOROTONDO ETNEO: VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE

Camporotondo Etneo – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte di sabato 6 luglio 2025 lungo la via Nazionale a Camporotondo Etneo.Nello scontro sono rimaste coinvolte una Mercedes Class...

Camporotondo Etneo – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte di sabato 6 luglio 2025 lungo la via Nazionale a Camporotondo Etneo.

Nello scontro sono rimaste coinvolte una Mercedes Classe A e una Peugeot 106. L’impatto è stato particolarmente violento: secondo le prime ricostruzioni, entrambe le vetture hanno riportato ingenti danni.

Gli airbag si sono attivati e, in uno dei veicoli, è andato in frantumi anche il parabrezza posteriore.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno disposto la chiusura temporanea della strada per consentire i rilievi del caso e garantire la sicurezza dell’area.

Il tratto stradale è rimasto chiuso per alcune ore per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Al momento non si hanno informazioni precise sulle condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.